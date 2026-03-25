Autismo e nuove prassi il convegno dell’IC 1 Marconi-Diano

Pozzuoli si appresta a ospitare un convegno dedicato all’autismo e alle nuove prassi educative. L’evento, promosso dall’Istituto Comprensivo 1 Marconi-Diano, si concentrerà su strategie e approcci per favorire l’inclusione degli studenti con disturbi dello spettro autistico, offrendo un’opportunità di confronto tra insegnanti, esperti e genitori. La manifestazione si terrà in una cornice di approfondimento e dialogo sui metodi più recenti di supporto e integrazione.

Pozzuoli si prepara ad accogliere un momento di riflessione e confronto su uno dei temi più delicati e attuali del mondo educativo: l’inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico. Il prossimo sabato 28 marzo, presso Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, l’Istituto Comprensivo 1 “G. Marconi-Diano” promuove l’incontro dal titolo “Autismo e nuove prassi”, un appuntamento che mette al centro non solo la didattica, ma soprattutto la persona. Ad aprire i lavori ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco Luigi Manzoni, dell’Assessora all’Istruzione Maria Sole La Rana e della dirigente scolastica Lucia Pollio, a testimonianza di un impegno condiviso tra istituzioni e comunità educativa. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Padula, tutto pronto per il convegno “Bonifica del Vallo di Diano, gli ultimi 100 anni di un processo millenario”Il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro lancia un appello a tutti i consorziati per una massiccia partecipazione, il prossimo... Pietrastornina: tutto pronto per il convegno su autismo e creatività "emozioni che si tingono di blu"PIETRASTORNINA (AV) – Il comune di Pietrastornina si prepara a ospitare un momento di profonda riflessione e confronto sul tema dell'autismo.