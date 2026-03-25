Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social che la sua gatta Saba ha deciso di vivere con la vicina di casa. La influencer ha scritto che, nonostante il dolore, il gesto di lasciarla andare rappresenta il più grande atto d’amore. La gatta, infatti, ha scelto di trasferirsi presso l’altra abitazione, lasciando la proprietaria con sentimenti contrastanti.

Aurora Ramazzotti e la scelta di lasciare la gatta Saba libera di vivere dove sta meglio (=dalla vicina) «Dopo 7 anni insieme a me, Saba ha detto “basta, io in questa casa non ci voglio vivere più"», spiega nel suo video TikTok Aurora Ramazzotti, la quale aveva ricevuto la micia in dono da papà Eros Ramazzotti nel 2019, prima del Covid, come graditissima sorpresa. «Saba è stata il mio primo gatto. La porto a casa e diventa la mia mascotte. Poi scoppia il Covid. Prendo Saba col trasportino e mi trasferisco a Bergamo: questo è il primo spostamento che Saba deve fare. Da lì in avanti Saba diventerà un gatto viaggiatore, perché vedendo che aveva una grande adattabilità l'ho portata veramente ovunque». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aurora Ramazzotti e la sua gatta Saba che ha scelto di vivere con la vicina di casa: «Il più grande amore, è lasciarla andare»

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