In Aula alla Camera, la deputata del Movimento 5 Stelle ha chiesto al ministro della Giustizia se intende dimettersi, criticando le riforme giudiziarie ritenute respinte dagli italiani e lontane dalle esigenze del Paese. La parlamentare ha espresso questa richiesta durante un intervento in cui ha evidenziato come le riforme siano state respinte dall’opinione pubblica.

Alla Camera la vicecapogruppo M5S Carmela Auriemma attacca il ministro Nordio: riforme respinte dagli italiani e giustizia lontana dal Paese reale. “Ministro cosa sta aspettando a dimettersi? Dovrebbe farlo non solo perché la sua riforma è stata respinta da 15 milioni di italiani ma perché le sue riforme sono fatte ad uso e consumo per i più furbi e non per una giustizia per il popolo”. Lo ha detto nell’aula della Camera, durante il question time di questo pomeriggio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la vicecapogruppo vicaria del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma. Nota stampa – Deputata M5S Carmela Auriemma L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Auriemma (M5S) in Aula: “Nordio cosa aspetta a dimettersi?”

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