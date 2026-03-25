A Foggia si svolgano gli 'Stati Generali' sulla detenzione minorile in Italia, in un contesto di preoccupazione crescente legata all'aumento dei reati commessi da giovanissimi. Nel 2024, i giovani detenuti nei 17 Istituti Penali per Minorenni erano circa 532, mentre nel 2025 si è registrato un incremento a circa 600. Contestualmente, si segnala un aumento del 42,6% dei reati attribuiti ai minori rispetto all'anno precedente.

Nel 2025, i giovani reclusi nei 17 Istituti Penali per Minorenni (Ipm) in Italia erano circa 600. Nel 2024 erano 532. Dal 2022 a oggi, il loro numero è sempre cresciuto, con una tendenza che non accenna a fermarsi nemmeno nel 2026. Più del 50% dei minori detenuti è di nazionalità straniera. Tra i reclusi negli Ipm, molti hanno raggiunto e superato la maggiore età in carcere: gli under 18, infatti, costituiscono il 62% della popolazione totale degli Istituti Penali per Minorenni; la parte restante ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Se si considerano tutte le misure della giustizia minorile, compresi i collocamenti in comunità e le messe alla prova, attualmente in Italia il numero totale dei giovani interessati da provvedimenti restrittivi è salito a 4. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Aumentano del 42,6% i reati commessi da giovanissimi, è allarme: a Foggia gli 'Stati Generali' sulla detenzione minorile in Italia

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