In un’intervista, Atzori ha raccontato di aver trascorso una serata al Casinò con Allegri, durante la quale hanno vinto complessivamente dieci milioni di euro. La notizia è stata resa nota attraverso le sue dichiarazioni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui momenti specifici dell’evento. La conversazione ha coinvolto i due protagonisti e si è concentrata sulla somma vinta quella sera.

Atzori in un’intervista ha svelato un retroscena su Allegri sottolineando che in una serata al Casinò insieme vinsero ben 10 milioni. Il mondo del calcio non è fatto solo di schemi e sudore, ma anche di racconti goliardici che restano scolpiti nel tempo. Recentemente, l’ex difensore Gianluca Atzori è tornato alla ribalta intervenendo ai microfoni di «DoppioPasso podcast». Durante la chiacchierata, l’allenatore ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera, che lo ha visto protagonista con le maglie di club prestigiosi come Torino, Reggina, Empoli e Palermo, fino alla sua ultima esperienza in panchina alla Scafatese nella stagione 20242025. Uno dei momenti più esilaranti del racconto di Atzori riguarda il suo rapporto con l’attuale tecnico del Milan, Max Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atzori svela un retroscena su Allegri: «Una sera andammo al Casinò. Ecco quanto vincemmo»

Articoli correlati

Atzori su Allegri: “A me e Giunti fece vincere 10 milioni al casinò ma poi ne regalò 2 al croupier”Gianluca Atzori ha raccontato un aneddoto riguardante Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan: "Ci portò al casinò a giocare facendoci...

Bonucci svela su Allegri: «In quell’aspetto lì è un fenomeno». Il retroscena sull’ex allenatore della JuventusOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...