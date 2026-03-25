Cosa: Attraversiamo, una mostra collettiva d’arte contemporanea curata da Georgia Trouli. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Angelo Poliziano 32-34, Roma; dal 3 al 9 aprile 2026. Perché: Un’esplorazione visiva e simbolica del concetto di “passaggio” attraverso le opere di oltre quaranta artisti internazionali. Nel tessuto urbano di Roma, dove ogni angolo racconta una stratificazione di secoli e ogni strada è un invito a muoversi tra passato e presente, il concetto di transizione assume un valore quasi sacro. La Medina Art Gallery, situata nel cuore pulsante del rione Monti e a pochi passi dalla maestosità del Colosseo, si prepara a ospitare un evento espositivo di profondo respiro introspettivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Attraversiamo: l’arte del passaggio in mostra a Roma

Articoli correlati

Roma, l'arte del tatuaggio in una mostra fotografica all’AntigallerySi chiama ‘Tattoo art show‘ la mostra inaugurata all’Antigallery, nel cuore del rione Monti.

Leggi anche: Arte, a Roma la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’

Contenuti e approfondimenti su Attraversiamo l'arte del passaggio in...

Discussioni sull' argomento Polvere di Stelle, una mostra celebra il dialogo tra arte, scienza e immaginazione; Hanami tra i sakura alla Reggia di Venaria; Il Sud si racconta attraverso l’arte: a Siracusa nasce AIM, il progetto che abita i margini; REGGIO CALABRIA CITTÀ ESCLUSIVA.

Attraversiamo, svelato il tema del prossimo Festival del pensare contemporaneoAttraversiamo è il tema, e il titolo, del prossimo Festival del pensare contemporaneo, accompagnato, come di consueto, da un binomio di termini che lo definiscono e che in questa edizione è composto ... ilpiacenza.it

Sabato attraversiamo l’Adige. Non si va per partecipare, si va per lasciare il segno #forzaneri - facebook.com facebook

Fermata Metro Gioia di Milano dove si trova il building KPMG. È da qui che parte la nostra nuova campagna: KPMG. Make the Difference. KPMG vuole fare la differenza anche nei luoghi che attraversiamo ogni giorno. Perché lì dove la città si muove, si muovo x.com