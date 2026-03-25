Una ragazza di 16 anni è stata investita questa sera poco prima delle 21 in via Tavernelle, ad Ancona. Dopo essere attraversata la strada, è stata colpita da un'auto e soccorsa subito dai sanitari. È stata portata in ospedale per le cure del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.

La giovane è stata travolta fuori dalle strisce pedonali, in via Tavernelle. Sul posto la polizia locale per i rilievi ANCONA – Torna a casa e un'automobile la investe. Grande spavento questa sera, poco prima delle 21, per una ragazza di 16 anni che è stata travolta in via Tavernelle. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni: non è in pericolo di vita. L’incidente ha richiamato una folla di curiosi sul luogo dell’investimento, creando momenti di apprensione. La conducente del veicolo, una donna 50enne, ha spiegato di non essersi accorta della ragazza che stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Attraversa la strada e viene investita, paura per una 16enne: è stata portata in ospedale

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