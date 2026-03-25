Atp Sinner batte Michelsen in due set | chi affronterà ai quarti di finale

Jannik Sinner si è imposto in due set su Alex Michelsen nel torneo ATP di Miami, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale. L'incontro si è concluso senza complicazioni per il tennista italiano, che ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario. La partita si è svolta senza particolari colpi di scena e ha visto Sinner mantenere un ritmo stabile e deciso.

Jannik Sinner non sbaglia contro Alex Michelsen e si qualifica per i quarti di finale dell’ATP Miami: il suo prossimo avversario Non era un impegno così agevole, né da prendere sotto gamba. Sinner ha affrontato e battuto Michelsen in due set sul Campo Centrale di Miami, ma ha dovuto fare i conti anche con qualche difficoltà in più rispetto alle attese. L’altoatesino ha visto iniziare il match in ritardo rispetto alle attese per via del protrarsi degli impegni precedenti sul campo. Il ritardo, però, non ha inciso sulla carica emotiva e fisica del match, in cui Michelsen ha fatto capire di non essere affatto un tennista di secondo piano. Già nel primo set Sinner ha dovuto dare fondo a qualche gran colpo e una mentalità d’acciaio per portarlo a casa con il punteggio di 7-5. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Splendido Musetti, batte Fritz in tre set e approda ai quarti di finale dell’Australian Open. Affronterà DjokovicRoma, 26 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Atp Doha, Sinner vince contro Popyrin in due set: l’avversario ai quartiJannik Sinner sembra inarrestabile nell’ATP 500 di Doha: il tennista numero due al mondo ha vinto senza troppi problemi contro Popyrin I quarti di... Approfondimenti e contenuti su Atp Sinner batte Michelsen in due set... Temi più discussi: Sinner batte Moutet, 13 vittorie consecutive senza perdere un set: Ma non gioco per i record. Ora agli otta…; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Tennis, Miami: Sinner batte il francese Moutet e va agli ottavi; Miami Open, Sinner avanza in grande forma: batte il francese Moutet e va agli ottavi. Atp, Sinner batte Michelsen in due set: chi affronterà ai quarti di finaleJannik Sinner non sbaglia contro Alex Michelsen e si qualifica per i quarti di finale dell'ATP Miami: il suo prossimo avversario ... sportface.it ATP Miami, Sinner soffre ma trova la chiave per superare Michelsen: il sogno Double Sunshine è ancora vivoRovescio impreciso di Jannik, ma Sinner rimedia prontamente con una prima di servizio esterna imprendibile. Quindi il numero due al mondo pesca dal mazzo un importantissimo ace, scappa via e porta il ... sport.virgilio.it LA NUOVA ERA DEL TENNIS Il ricambio generazionale nell'ATP non è più una promessa, è una realtà consolidata! L'Italia sorride con due nomi in questa prestigiosa lista: Sinner e Musetti. Quale di questi "Young Guns" vi emoziona di più veder giocare - facebook.com facebook #Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live x.com