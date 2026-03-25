In occasione dell’ATP Miami, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria in due set contro un avversario sconosciuto, con il punteggio di 7-5, 7-6. Con questa vittoria, ha raggiunto i quarti di finale per la ventesima volta in un torneo Masters 1000. La sua striscia di set consecutivi vinti continua senza interruzioni.

L’azzurro vince 7-5, 7-6 e centra il 20° quarto di finale in un Masters 1000. Continua anche la striscia record di set consecutivi Jannik Sinnerstringe i denti, lotta e conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro supera Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6al termine di una partita più complicata del previsto. Per Sinner si tratta del 20° accesso ai quarti in carriera in un Masters 1000, oltre all’allungo della sua impressionante striscia di set consecutivi vinti, che sale a 28. Michelsen si conferma un avversario temibile, grazie a un servizio efficace e alla capacità di reggere gli scambi da fondo campo. L’americano parte forte, mantenendo con autorità i primi turni di battuta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Miami, Sinner soffre, ma supera Michelsen: l’azzurro è ai quarti di finale

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Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quartiJannik Sinner ha battuto anche lo statunitense Alex Michelsen (40), superando così gli ottavi di finale del torneo Atp Miami 2026.

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#Tennis Jannik #Sinner soffre ma supera Alex Michelsen negli ottavi di finale di Miami in 7-5, 7-6; nei quarti sfiderà lo statunitense Tiafoe. "Ho servito molto bene nei punti importanti anche nel tie-breack. Sono contento ma dobbiamo alzare il livello da fondo x.com