Assalto al negozio Orofino | banditi in fuga con il bottino

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, un negozio di gioielleria situato nel centro commerciale di Este è stato preso di mira da quattro persone armate. I malviventi hanno fatto irruzione nel negozio e si sono impossessati di alcuni oggetti di valore, per poi fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di individuare i responsabili.

Il furto è andato a segno nella notte tra il 24 e il 25 marzo ad Este all'interno del megastore Extense. Ad agire quattro malviventi di cui uno in auto pronto a favorire la fuga dei complici. Bottino di qualche migliaio di euro Maxi furto nella notte tra il 24 e il 25 marzo a Este. Un commando composto da quattro malviventi ha assaltato il negozio Orofino posto all'interno del centro commerciale Extense di via Versorio a Este. Secondo una prima ricostruzione i ladri attorno alle 2,30 sono arrivati nel parcheggio del megastore a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Con volto travisato e mani coperte da guanti hanno forzato una porta antipanico del centro commerciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Assalto al negozio Orofino: banditi in fuga con il bottino Articoli correlati Colpo alle poste di Giugliano, banditi in fuga con il bottinoSi sono presentati in sella ad uno scoter dinanzi all’ufficio postale di via I Maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Besate: assalto con l’esplosivo al bancomat, banditi in fuga con i contantiBesate, 5 gennaio 2026 – Colpo notturno in una filiale del Monte dei Paschi di Siena nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 gennaio.