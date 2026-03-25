Assalto al negozio Orofino | banditi in fuga con il bottino
Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, un negozio di gioielleria situato nel centro commerciale di Este è stato preso di mira da quattro persone armate. I malviventi hanno fatto irruzione nel negozio e si sono impossessati di alcuni oggetti di valore, per poi fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di individuare i responsabili.
Il furto è andato a segno nella notte tra il 24 e il 25 marzo ad Este all'interno del megastore Extense. Ad agire quattro malviventi di cui uno in auto pronto a favorire la fuga dei complici. Bottino di qualche migliaio di euro Maxi furto nella notte tra il 24 e il 25 marzo a Este. Un commando composto da quattro malviventi ha assaltato il negozio Orofino posto all'interno del centro commerciale Extense di via Versorio a Este. Secondo una prima ricostruzione i ladri attorno alle 2,30 sono arrivati nel parcheggio del megastore a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Con volto travisato e mani coperte da guanti hanno forzato una porta antipanico del centro commerciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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