Asp Moro dai conti in rosso all’utile record | il commissariamento ribalta tutto

L’Asp Daniele Moro ha concluso il 2024 con un risultato positivo, registrando un utile superiore agli 800 mila euro. Dopo diversi anni in cui aveva registrato perdite di diversi milioni di euro, l’ente ha infatti invertito la tendenza e raggiunto un saldo positivo, grazie a cambiamenti nelle gestione finanziaria e alle misure adottate.

Dopo anni segnati da perdite milionarie, l’Asp Daniele Moro chiude il 2024 con un utile superiore a 800 mila euro. Un risultato che segna un’inversione netta per l’azienda del Medio Friuli e riapre il confronto sulle prossime scelte strategiche. A fare il punto è stato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto a Codroipo durante l’assemblea dei sindaci. “I numeri e i fatti dimostrano che la scelta del commissariamento è stata corretta”, ha dichiarato, sottolineando come l’ente sia stato riportato fuori da una situazione di estrema criticità. Il cambio di passo è arrivato attraverso una manovra complessiva di risanamento economico-finanziario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Asp Moro, dai conti in rosso all’utile record: il commissariamento ribalta tutto Articoli correlati Crans-Montana, "deflagrazione diversa dai fuochi d'artificio": il testimone ribalta tuttoNella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, una violenta esplosione seguita da un incendio ha devastato il bar-lounge "Le... Leggi anche: Dai conti in rosso alla messa in sicurezza: quindici anni di bilanci che raccontano il destino di Messina