Due atleti olimpici bolognesi hanno tenuto una lezione al Liceo Malpighi, parlando dell’equilibrio tra sport e studio. Asia Lanzi, specializzata nello skate, e Marco, atleta di livello nazionale, hanno condiviso le proprie esperienze con gli studenti. L’iniziativa si inserisce in un progetto dedicato a promuovere la compatibilità tra impegni sportivi e formativi. La mattinata si è conclusa con una sessione di domande e risposte.

Bologna, 25 marzo 2026 – Due stelle olimpiche bolognesi al Liceo Malpighi: Asia Lanzi, skater campionessa italiana per quattro anni consecutivi e atleta olimpica a Tokyo 2020, e Marco Orsi, ‘il Bomber’ nuotatore olimpico e internazionale di Budrio, sono stati ospiti dell’ istituto Malpighi di via Sant’Isaia, di fronte a una platea di 40 studenti-atleti. Un’ora di masterclass nello spazio della palestra in cui i due campioni hanno raccontato la loro carriera, dagli albori all’apice del successo, e il rapporto che - fin dall’inizio - hanno dovuto coltivare tra il mondo dello sport agonistico e il percorso scolastico. Classifica Università: Bologna è la migliore in 16 discipline, ecco quali Il messaggio di Lanzi: “Siate curiosi nella vita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asia e Marco, gli atleti olimpici fanno lezione al Malpighi: “Sport e scuola possono convivere”

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