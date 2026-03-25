Asem Jolly sconfitta a Padova tris di vittorie nelle giovanili

Sabato a Padova si è disputata una partita di calcio tra due squadre, con una formazione che ha affrontato diverse assenze, tra cui quella del suo miglior marcatore, infortunato durante un derby precedente. La gara si è conclusa con una sconfitta per la squadra ospite. Nel frattempo, nelle categorie giovanili, sono arrivate tre vittorie consecutive.

La partita di sabato a Padova ha messo alla prova una squadra già in difficoltà per le numerose assenze, ultima delle quali quella del capocannoniere, Tommaso Gobbo, infortunato nel derby con Trieste. Il Cellini Padova guida la classifica di Serie B con 24 punti e una sola sconfitta. Nell'ultima partita ha dimostrato non a caso di avere le capacità per sfruttare le debolezze degli avversari e fare il proprio gioco. La Jolly comincia alla pari ma soffre nel primo tempo a causa di tre esclusioni per due minuti che portano a un vantaggio del Cellini: a fine primo tempo il tabellone segna 14-9. Nel secondo tempo la Jolly ritrova la carica e recupera fino al 14-11, ma un rigore sbagliato ferisce la motivazione della Jolly. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Asem Jolly sconfitta a Padova, tris di vittorie nelle giovanili Articoli correlati Una Hotels giovanili: sconfitta invece l’U17 che cade in casa contro la Virtus Bologna. Dominio assoluto per l’U14 che travolge Modena. L’Under 19 fa tris di vittorie: è blitz a BergamoTripletta di successi, in altrettanti incontri nella seconda fase, per l’Under 19: sul campo di Bergamo, i ragazzi di coach Rossetti si impongono... La Asem Jolly domenica prossima attesa dalla capolistaReduci da una vittoria a Vigasio e una sconfitta a Trieste, i friulani si preparano ad affrontare il Cellini Padova il 22 marzo Domenica scorsa senza... Una selezione di notizie su Asem Jolly Argomenti discussi: Pisacane | segnali positivi nonostante ko contro Napoli. Pallamano, l'Asem Jolly Campoformido pronta alla sfida contro il Cellini PadovaPallamano Serie B, Asem Jolly pronta alla sfida contro il Cellini Padova dopo la vittoria a Vigasio e la sconfitta nel derby con Trieste. nordest24.it La Asem Jolly domenica prossima attesa dalla capolistaReduci da una vittoria a Vigasio e una sconfitta a Trieste, i friulani si preparano ad affrontare il Cellini Padova il 22 marzo ... udinetoday.it