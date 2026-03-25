Ascolti tv vince Le Libere donne contro il Gf Vip che però cresce

Nella giornata del 24 marzo, gli ascolti televisivi hanno mostrato che Le Libere donne hanno ottenuto una quota di audience superiore rispetto al Grande Fratello Vip. Tuttavia, quest'ultimo programma ha registrato un incremento rispetto alle precedenti trasmissioni, mantenendo comunque una posizione significativa nel pubblico. I dati ufficiali sono stati diffusi dall'ente che monitora gli ascolti televisivi.

I dati del 24 marzo assegnano la vittoria a Le Libere donne ma il Grande Fratello Vip può tirare un piccolo sospiro di sollievo Gliascolti tvdel 24 marzo assegnano la vittoria aLe Libere donne, la serie con Lino Guanciale batte senza problemi ilGF Vipche però segna un piccolo rialzo rispetto alla puntata di venerdì scorso. Crolla, invece,Stasera a letto tardicon i The Jackal. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Le Libere donne contro il Gf Vip che però cresce Articoli correlati Ascolti tv, vince Le Libere donne che sorpassa il debutto del Grande Fratello VipI dati degli ascolti tv del 17 marzo assegnano la vittoria a Le Libere donne che, a sorpresa, battono il debutto del Grande Fratello Vip Gli ascolti... Ascolti TV | Martedì 17 Marzo 2026. Partenza tiepida per Grande Fratello Vip (18.4%), Le Libere Donne cresce e vince (18.7%)Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa 3. Aggiornamenti e notizie su Ascolti tv vince Le Libere donne contro... Temi più discussi: Ascolti tv ieri 19 marzo, 'Don Matteo 15' e 'Forbidden fruit': chi ha vinto; Ascolti tv, Scotti tiene duro contro De Martino: chi vince tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Amici batte il debutto di Canzonissima. De Filippi vince la prima sfida del sabato sera; Ascolti Tv ieri (18 marzo): De Martino ancora padrone con STEP, flop Rai 1 e Canale 5. Ascolti Tv ieri (24 marzo): il GF Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta e vinceLe Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al 15,3% di share, DiMartedì tocca uno stellare 14,6%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti, Le Libere donne dominano su Rai 1: clamoroso La7 batte il GF VIP 2026Gli ascolti del 24 marzo 2026: vince rai 1 mentre il Grande Fratello VIP fa ancora flop. Boom di La7 con l'effetto Referendum ... ultimenotizieflash.com A un mese dalla fine di Sanremo 2026, il confronto streaming con le due edizioni precedenti ci racconta un crollo di oltre 170 e 200 milioni di ascolti. - facebook.com facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com