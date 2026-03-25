Ascolti tv martedì 24 marzo | Le libere donne GF Vip DiMartedì

Martedì 24 marzo 2026, i programmi televisivi più seguiti sono stati “Le libere donne” su Rai 1, “GF Vip” e “DiMartedì”. L’auditel ha registrato gli ascolti e gli share di tutte le trasmissioni trasmesse in prima serata, offrendo un quadro dettagliato della fruizione televisiva della serata. I dati raccolti indicano quale show ha ottenuto i risultati più alti in termini di spettatori e percentuale di share.

Ascolti tv martedì 24 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Le libere donne. Su Rai 2 Stasera a letto tardi. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Spider Man 2. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 24 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 24 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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