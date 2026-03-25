Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man 2 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Unknown – Senza identità fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 24 Marzo 2026

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