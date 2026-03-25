ascolti tv del 24 marzo il grande fratello vip contro tutti

Il 24 marzo è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Lo show televisivo ha affrontato le consuete dinamiche tra i concorrenti, con i protagonisti che si sono confrontati in varie situazioni all’interno della casa. L’episodio ha visto anche alcuni momenti di tensione tra i partecipanti.

Terza puntata per il Grande Fratello Vip, che è tornato in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. L’appuntamento di martedì 24 marzo ha messo in mostra le dinamiche tra i “vipponi” nella Casa, tra battute di cattivo gusto e confronti che lasciano il tempo che trovano. Il reality show si è scontrato con la terza puntata della fiction di Rai1 Le libere donne, con Lino Guanciale e Fabrizio Biggio, che non teme confronti. Nel frattempo il resto della programmazione tv ha visto su Rai2 Stasera a letto tardi, lo show coi The Jackal, mentre su Rai3 l’appuntamento era con Farwest, programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile. Italia1 ha trasmesso il film Spider-Man 2, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, con al timone Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Dilei.it

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