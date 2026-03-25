Ascolti TV 24 Marzo 2026 | Le Libere Donne su Rai1 contro GF Vip

Il 24 marzo 2026, i dati Auditel mostrano una netta vittoria di Rai1 in prima serata, grazie alla trasmissione Le Libere Donne che ha registrato 2 milioni di spettatori. Nel daytime, la rete pubblica ha mantenuto la leadership, mentre il Grande Fratello Vip su un'altra rete ha ottenuto un risultato inferiore. I numeri confermano la superiorità di Rai1 nel prime time e nel giorno.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Le Libere Donne su Rai1 conquista la prima serata del 24 marzo 2026 con 2.989.000 spettatori e 18.1% share dalle 21:50 alle 23:48, superando Grande Fratello Vip su Canale5 (1.813.000, 15.3% dalle 22:02 a 1:16). DiMartedì su La7 brilla con 2.196.000 (14.6% dalle 21:35 a 00:29), battendo GF Vip in sovrapposizione al 15.2%. Rai2 floppa con Stasera a Letto Tardi (463.000, 3%), Italia1 tiene con Spider-Man 2 (934.000, 5.6%). Affari Tuoi Rai1 raggiunge 4.928.000 (23% dalle 20:48-21:43), sfiorato da La Ruota della Fortuna Canale5 (5. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Le Libere Donne chiude vincendo con il 18.1% di share e quasi 3 milioni di telespettatori. Avrebbe meritato sicuramente di più. Ma qui si va oltre il risultato che rimane comunque positivo. È stata in assoluto una delle migliori fiction di questa stagione. Quant - facebook.com facebook

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