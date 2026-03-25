ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 | IL BOTTO DI DIMARTEDÌ 2,2 MLN E 14,6% IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE 18,1% SOLO TERZO IL GFVIP 15,3%

Martedì 24 marzo 2026 gli ascolti televisivi hanno mostrato un picco per la trasmissione di approfondimento politico, che ha raggiunto 2,2 milioni di spettatori con una share del 14,6%. La finale delle Libere Donne ha totalizzato un ascolto di 18,1%, mentre il Grande Fratello Vip si è fermato al 15,3% di share, piazzandosi in terza posizione tra i programmi più seguiti della serata.

ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di DiMartedì. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2962 35.65 PT – 6847 33.40 M E D I A S E T 24H – 3115 37.49 PT – 7766 37.88 UnoMattina News – 253 13.78 + 639 16.20 Tg1 – 1079 21.29 UnoMattina – 741 15.94 Storie Italiane – 644 15.46 Storie Italiane – 823 16.59 É Sempre Mezzogiorno! – 1596 16.57 Tg1 – 3316 26.46 Tg1 Economia – 2713 22.43 La Volta Buona – 1817 16.57 La Volta Buona – 1775 19.45 Tg1 – 1607 17.84 Il Paradiso delle Signore – 1709 19.92 Pres. Vita in Diretta – 1641 19.23 Vita in Diretta – 2058 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: IL BOTTO DI DIMARTEDÌ (2,2 MLN E 14,6%), IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE (18,1%), SOLO TERZO IL GFVIP (15,3%) Articoli correlati ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: IL BOTTO DI DIMARTEDÌ (14,6%) TRA IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE (18,1%) E IL GFVIP (15,3%)ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTEDÌ • Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di... ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: FINALE DEVASTANTE PER LE LIBERE DONNE, GFVIP, DIMARTEDÌASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTEDÌ • Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di... Tutto quello che riguarda ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 IL BOTTO DI... Temi più discussi: Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno; Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf Vip; Ascolti tv 24 marzo, 'Le Libere Donne' su Rai1 vince il prime time; Ascolti tv 24 marzo, Le libere donne (18.1%), GF Vip (15.3%) e Floris (14.6%): i dati Auditel. Ascolti tv martedì 24 marzo: Le libere donne, GF Vip, DiMartedìAscolti tv 24 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv ieri (24 marzo): il GF Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta e vinceLe Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al 15,3% di share, DiMartedì tocca uno stellare 14,6%: tutti i dati Auditel ... libero.it Audizione in commissione di Vigilanza con l’ad Rossi. Carotenuto: "La presentazione di Rossi è sembrata una fiction: persa la sfida degli ascolti con Mediaset e quella di autorevolezza con La7. Tg1 e Tg2 hanno omesso per giorni il caso Delmastro" - facebook.com facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com