ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 | IL BOTTO DI DIMARTEDÌ 2,2 MLN E 14,6% IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE 18,1% SOLO TERZO IL GFVIP 15,3%

Da bubinoblog 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 24 marzo 2026 gli ascolti televisivi hanno mostrato un picco per la trasmissione di approfondimento politico, che ha raggiunto 2,2 milioni di spettatori con una share del 14,6%. La finale delle Libere Donne ha totalizzato un ascolto di 18,1%, mentre il Grande Fratello Vip si è fermato al 15,3% di share, piazzandosi in terza posizione tra i programmi più seguiti della serata.

ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di DiMartedì. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2962 35.65 PT – 6847 33.40 M E D I A S E T 24H – 3115 37.49 PT – 7766 37.88 UnoMattina News – 253 13.78 + 639 16.20 Tg1 – 1079 21.29 UnoMattina – 741 15.94 Storie Italiane – 644 15.46 Storie Italiane – 823 16.59 É Sempre Mezzogiorno! – 1596 16.57 Tg1 – 3316 26.46 Tg1 Economia – 2713 22.43 La Volta Buona – 1817 16.57 La Volta Buona – 1775 19.45 Tg1 – 1607 17.84 Il Paradiso delle Signore – 1709 19.92 Pres. Vita in Diretta – 1641 19.23 Vita in Diretta – 2058 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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