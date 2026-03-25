ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 | IL BOTTO DI DIMARTEDÌ 14,6% TRA IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE 18,1% E IL GFVIP 15,3%

Martedì 24 marzo 2026 gli ascolti televisivi hanno registrato diverse variazioni. La puntata di DiMartedì ha ottenuto il 14,6% di share, mentre il finale delle Libere Donne ha raggiunto il 18,1%. Il Grande Fratello Vip ha totalizzato il 15,3% di ascolti. Questi dati riguardano le trasmissioni trasmesse in prima serata e sono stati diffusi tramite fonti ufficiali.

ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di DiMartedì. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – 23.00 Le Libere Donne – x TC – x G – x O – x Le Libere Donne- x Porta a... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: IL BOTTO DI DIMARTEDÌ (14,6%) TRA IL FINALE DEVASTANTE DELLE LIBERE DONNE (18,1%) E IL GFVIP (15,3%) Articoli correlati ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: FINALE DEVASTANTE PER LE LIBERE DONNE, GFVIP, DIMARTEDÌASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTEDÌ • Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di... Ascolti tv martedì 24 marzo: Le libere donne, GF Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 24 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Aggiornamenti e notizie su ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 IL BOTTO DI... Temi più discussi: Ascolti tv ieri (23 marzo): Gassmann in calo, Max Giusti ne approfitta per chiudere alla grande, botto La7; Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Scherzi a parte' e 'Guerrieri'?; Ascolti tv ieri lunedì 23 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann, Scherzi a Parte e Giletti; Ascolti tv del 23 marzo: Guerrieri e Scherzi a parte. Ascolti tv martedì 24 marzo: Le libere donne, GF Vip, DiMartedìAscolti tv 24 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 24 marzo, chi ha vinto tra Le libere donne e il GF Vip: i dati in aggiornamentoGli ascolti di martedì 24 marzo, con lo scontro a distanza tra l'ultimo appuntamento della fiction con Lino Guanciale e il reality di Canale 5 condotto ... fanpage.it Boom di ascolti su La7 per il referendum sulla giustizia, mentre Rai1 non modifica la programmazione e lo speciale Tg2 fa flop - facebook.com facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com