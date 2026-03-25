ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 | FINALE DEVASTANTE PER LE LIBERE DONNE GFVIP DIMARTEDÌ

ASCOLTI TV 24 MARZO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 24 marzo 2026 con una nuova puntata de Le Libere Donne, del Grande Fratello e di DiMartedì. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Le Libere Donne – x TC – x G – x O – x Le Libere Donne- x Porta a Porta... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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