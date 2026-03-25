arte in lutto per gambelli il pittore degli aquiloni

È morto Valter Gambelli, artista di Fano conosciuto per le sue opere dedicate agli aquiloni. Nato e formato nell’istituto d’arte locale, ha completato gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama artistico della regione, dove era considerato uno dei protagonisti della scena contemporanea.

di Anna Marchetti E’ scomparso Valter Gambelli, uno degli artisti fanesi protagonisti della scena artistica contemporanea, che si è formato all’istituto d’arte di Fano e si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma. Proprio nella capitale ha avuto l’opportunità di incontrare il critico d’arte Enrico Crispolti ed essere protagonista di importanti eventi artistici. "Ha fatto mostre ovunque, in tutta Italia. L’arte era la sua vita – racconta la moglie Floriana – metteva impegno e serietà in tutto quello che affrontava, dalle cose più piccole alle più grandi: non poteva stare lontano dal suo studio". L’associazione UnaArte, di cui Gambelli è stato protagonista insieme ad altri otto colleghi fanesi, sta già pensando di organizzare una mostra retrospettiva dedicata all’artista, scomparso all’età di 73 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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