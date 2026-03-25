Arrivata a Napoli il primo giorno di bombardamenti studentessa iraniana è al Pascale

Una studentessa iraniana è arrivata a Napoli durante i primi giorni di bombardamenti nel suo paese. Ha 28 anni ed è iscritta all’università, con una laurea triennale in biologia conseguita in Iran. Attualmente si trova al Pascale, un centro di ricerca e cura, mentre la città affronta una situazione di emergenza legata al conflitto in territorio iraniano.

Maedeh Fallah, 28 anni, è iraniana. Studentessa e aspirante ricercatrice, ha già una laurea triennale in biologia conseguita nel suo Paese. Sta completando il suo percorso di studi al Pascale, eccellenza nazionale nella lotta al cancro, ed è arrivata a Napoli proprio nel giorno in cui gli Usa e Israele avevano iniziato a bombardare Teheran. Sta completando il percorso che la porterà a diventare dottoressa in biotecnologia molecolare, misurandosi ogni giorno con l'impatto reale che la scienza, i suoi studi, hanno sulla vita dei pazienti. "Qui – racconta Maedeh – ho capito la vera attività della ricerca. Non è solo teoria: è capire come ciò che studiamo può diventare una cura". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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