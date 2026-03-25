Arrivano i bonus | così Ferrari e Red Bull possono accorciare il gap con la Mercedes

Arrivano i bonus per le scuderie di Formula 1, con Ferrari e Red Bull che cercano di ridurre il divario rispetto alla Mercedes. Le Frecce d’argento hanno vinto in Australia e Cina, grazie anche a un rapporto di compressione del motore. La competizione tra le squadre si intensifica mentre si cercano strategie e risorse per migliorare le prestazioni.

La Mercedes ormai non può più nascondersi. Dopo le prime due gare del campionato, dominate dalle Frecce d’argento con altrettante doppiette, firmate dal leader iridato George Russell e dalla nuova stellina Andrea Kimi Antonelli, devono essere arrivate un bel po’ di lamentele ai piani alti della Formula 1. La caccia alle streghe si è basata fin dall’inizio sui sospetti legati al rapporto di compressione del motore termico V6 che equipaggia la power unit delle vetture del team di Toto Wolff. Tanto da spingere la Federazione a cercare rimedio con una soluzione di compromesso che vedrà i controlli diventare più stringenti a partire dal primo giugno, quando verrà introdotta la verifica dei motori a caldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arrivano i bonus: così Ferrari e Red Bull possono accorciare il gap con la Mercedes Articoli correlati Leggi anche: Antonelli: “Red Bull e Ferrari mi hanno colpito. Ma l'obiettivo con Mercedes è vincere” Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari in testa con Leclerc, problemi per Red Bull e Mercedes