Durante un viaggio in mezzi pubblici, è possibile che si verifichi un arresto cardiaco improvviso. Secondo le stime, ogni anno si registrano circa 60 casi di questo tipo. La presenza di persone a bordo e la difficoltà di intervento tempestivo rappresentano una sfida importante in queste situazioni. Per fronteggiare l’emergenza, si stanno studiando strategie specifiche da applicare durante i viaggi.

L’ arresto cardiaco improvviso può colpire anche chi si trova in viaggio. Basti pensare che, secondo le stime, si verificano circa 60.000 episodi di questo tipo ogni anno, quasi uno ogni 9 minuti. E ogni giorno milioni di persone usano i mezzi pubblici. A fare la differenza in questi casi è la tempestività del soccorso. Se ne è parlato a Roma al convegno ‘Proteggere chi viaggia – Soccorso di Emergenza, responsabilità e diritti’, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, organizzato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, dall’International Training Center Squicciarini Rescue e dalla Società Italiana Sistema 118 (Sis 118). “Le parole chiave in questi casi sono due – sottolinea il presidente Sis 118 Mario Balzanelli – mobilità cardioprotetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arresto cardiaco in viaggio, una strategia ad hoc per i mezzi pubblici

Articoli correlati

Alunno in arresto cardiaco a scuola, le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatoreUn alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa.

Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubbliciGli scioperi a febbraio non mancano, neppure nella parte finale del mese dove per i giorni 25, 26 e 27 i sindacati hanno indetto una sequenza...

Approfondimenti e contenuti su Arresto cardiaco

Temi più discussi: Lyndsey Vonn, il viaggio tra ambulanze e aerei per tornare a casa in un video postato sui social: La mia gamba è ancora a pezzi; Se n'è andato uno dei più grandi enologi di tutti i tempi: addio a Michel Rolland; Medici gettonisti con esperienze solo in centri ippici e agenzie di viaggio; Gianluca e il giro del mondo in Vespa: Un mio sogno che si avvera.

Arresto cardiaco in viaggio, una strategia ad hoc per i mezzi pubbliciL’arresto cardiaco improvviso può colpire anche chi si trova in viaggio. Basti pensare che, secondo le stime, si verificano circa 60.000 episodi di questo ... lapresse.it

Studentessa salva una donna sul bus, 'massaggio cardiaco fondamentale'(ANSA) - RECANATI, 13 MAR - Appena ho visto scendere l'autista del bus mi sono fatta avanti, conoscevo le manovre e sapevo cosa fare. C'era una donna in preda a un arresto cardiaco, io avevo fatto il ... msn.com

Arresto cardiaco, Terni collabora alle nuove linee guida nazionali x.com

Arresto cardiaco, Terni collabora alle nuove linee guida nazionali - facebook.com facebook