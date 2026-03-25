Arrestato per furto | Avevo fame

Un uomo di 44 anni, tunisino e residente a Latina, è stato arrestato dai carabinieri a Muccia dopo essere stato sorpreso mentre rubava una grondaia di rame di circa 15 chili all’interno di un’abitazione disabitata. L’uomo ha dichiarato di aver commesso il furto perché aveva fame. L’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine, che hanno portato l’indagato in caserma.

Viene sorpreso a rubare una grondaia di rame di circa 15 chili all’interno di una abitazione disabitata, a Muccia: arrestato dai carabinieri un tunisino di 44 anni, Najeh Ferjani, che risulta residente a Latina. Davanti al giudice l’uomo ha raccontato di aver rubato per fame: "Mio padre si deve operare, e mando a lui il mio stipendio". L’episodio era avvenuto nella tarda serata dell’altro ieri a Muccia, dove i carabinieri della stazione di Serravalle hanno sorpreso l’uomo all’interno di un edificio privato, in località Maddalena, attualmente disabitato, mentre era intento ad asportare una grondaia di rame del peso di 15 chili. I carabinieri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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