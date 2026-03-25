Armi bianche a scuola | insegnante ferita da studente

Questa mattina, presso l’istituto “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, un insegnante è stata ferita da uno studente con un’arma bianca durante un episodio improvviso. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La situazione ha provocato scompiglio tra studenti e personale scolastico, mentre l’insegnante è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Trescore Balneario, insegnante ferita da uno studente: intervento immediato dei Carabinieri. Un’aggressione improvvisa ha scosso questa mattina l’istituto “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, dove una docente è stata ferita da uno studente con un’arma bianca. L’episodio è avvenuto intorno alle otto, nei corridoi della scuola. La segnalazione di un’aggressione in corso ha fatto convergere sul posto diverse pattuglie della Compagnia Carabinieri di Bergamo. «Giunti sul posto i Carabinieri hanno accertato che poco prima all’interno dell’istituto uno studente ha aggredito in uno dei corridoi della scuola una sua insegnante con un’arma bianca» La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre l’istituto è stato immediatamente messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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