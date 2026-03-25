Arisa live ad Aquileia in piazza Capitolo
Arisa si esibirà in concerto ad Aquileia, in piazza Capitolo. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Magica Favola”, è stata tra i cinque finalisti e il suo singolo ha raggiunto la Top 10 della classifica Fimi dei più venduti. Dopo i sold out delle date di Roma e Milano, sono state annunciate le prime date del suo tour.
Il calendario del tour estivo della cantante vedrà 14 date selezionate in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del paese, che la vedranno tornare dal vivo per riabbracciare il suo pubblico tra festival, teatri e splendide piazze. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme ovviamente a “Magica Favola” e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il prossimo 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Arisa, con la sua voce incredibile, continua a far impazzire gli italiani. Secondo te, è attualmente la miglior voce in Italia - facebook.com facebook