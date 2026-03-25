Arisa si esibirà in concerto ad Aquileia, in piazza Capitolo. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Magica Favola”, è stata tra i cinque finalisti e il suo singolo ha raggiunto la Top 10 della classifica Fimi dei più venduti. Dopo i sold out delle date di Roma e Milano, sono state annunciate le prime date del suo tour.

Il calendario del tour estivo della cantante vedrà 14 date selezionate in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del paese, che la vedranno tornare dal vivo per riabbracciare il suo pubblico tra festival, teatri e splendide piazze. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme ovviamente a “Magica Favola” e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il prossimo 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Arisa live ad Aquileia in piazza Capitolo

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