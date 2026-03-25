Argentina | in migliaia in corteo per i 50 anni dal colpo di stato militare

Migliaia di persone hanno sfilato martedì nelle strade di Buenos Aires per ricordare il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato che nel 1976 ha portato a una delle dittature più sanguinose dell’America Latina. La marcia si è svolta nel centro della capitale, con partecipanti che hanno esposto cartelli e slogan per commemorare quegli eventi.

Migliaia di persone hanno marciato martedì per le strade di Buenos Aires, capitale dell’Argentina, per commemorare i 50 anni dal colpo di Stato militare del 1976 che ha inaugurato una delle dittature più sanguinose dell’America Latina. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, circa 30.000 persone sono state fatte sparire dal regime. Le cifre ufficiali parlano di circa 8.000 persone. Organizzazioni per i diritti umani, sindacati, gruppi studenteschi, movimenti sociali e organizzazioni politiche hanno indetto per oggi manifestazioni in tutto il Paese con lo slogan ‘Memoria, Verità e Giustizia’, in riferimento ai crimini contro l’umanità commessi durante il regime militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina: in migliaia in corteo per i 50 anni dal colpo di stato militare Articoli correlati 50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura... A 50 anni dalla dittatura in Argentina, mancano ancora all’appello i desaparecidosIl 24 marzo 2026 segna il 50esimo anno dal colpo di Stato militare avvenuto in Argentina, passato sotto il nome ufficiale di Processo di... Contenuti e approfondimenti su Argentina in migliaia in corteo per i... Temi più discussi: Argentina: in migliaia in corteo per i 50 anni dal colpo di stato militare; Argentina, in piazza al grido di Nunca Mas: in migliaia ai cortei per i 50 anni dal Golpe; ARGENTINA: 50 ANNI FA IL GOLPE MILITARE. MIGLIAIA IN PIAZZA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA DITTATURA; Argentina 1976: la missione di Amnesty International. Argentina: in migliaia in corteo per i 50 anni dal colpo di stato militare(LaPresse) Migliaia di persone hanno marciato martedì per le strade di Buenos Aires per commemorare i 50 anni dal colpo di Stato militare del 1976 che ha inaugurato una delle dittature più sanguinose ... msn.com ARGENTINA: 50 ANNI FA IL GOLPE MILITARE. MIGLIAIA IN PIAZZA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA DITTATURAOggi, 24 marzo, ricorre il 50.mo anniversario del colpo di Stato che instaurò in Argentina la più sanguinosa dittatura della storia del Paese. Il 24 marzo di ogni anno in Argentina si celebra la Gior ... radiondadurto.org A cinquant'anni dal colpo di stato del 1976, in Argentina il percorso di memoria e giustizia continua a vivere attraverso le nuove generazioni che si oppongono a ogni forma di negazionismo e trasformando la memoria in uno strumento per costruire un futuro pi - facebook.com facebook 50 anni dal golpe in Argentina, l'italiano che fece condannare i piloti dei voli della morte. Gli aerei militari rinvenuti grazie all'inchiesta del fotografo Giancarlo Ceraudo. #ANSA x.com