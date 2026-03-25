Arezzo tassista aggredito | arrestato un 20enne

Arezzo, un tassista è stato aggredito e ha riportato delle lesioni. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 20 anni, ritenuto coinvolto in episodi di estorsione aggravata, lesioni e danneggiamenti. L'arresto è stato eseguito nel corso di un'operazione condotta nel territorio locale. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per ricostruire i fatti.

AREZZO – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo hanno arrestato un ragazzo di 20 anni ritenuto responsabile di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a febbraio 2026 il giovane, insieme a due amici, avrebbe aggredito un tassista di Arezzo dopo essersi rifiutato di pagare la corsa nei pressi di una discoteca. L’uomo era stato colpito al volto, riportando lesioni e danni agli occhiali da vista, mentre il ragazzo tentava di sottrargli il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. Le indagini, condotte dai carabinieri della sezione radiomobile anche visionando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di identificare il presunto aggressore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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