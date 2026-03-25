Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato ad Arezzo dopo aver aggredito un tassista e aver tentato di rubargli il cellulare. L’episodio è avvenuto dopo che il giovane si era rifiutato di pagare la corsa e, insieme a due complici, ha colpito il conducente al volto. Durante l'aggressione, ha cercato di sottrarre il telefono per impedire al tassista di chiamare aiuto.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Ha aggredito un tassista insieme a due amici dopo essersi rifiutato di pagare la corsa, colpendolo al volto e tentando di sottrargli il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. Per questo un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio risale allo scorso febbraio, nei pressi di una discoteca di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane viaggiava su un taxi insieme ad altri due ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, aggredisce un tassista dopo la corsa e tenta di rubargli il cellulare: arrestato 20enne

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