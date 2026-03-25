Archi Social Lab prima svolta Sei alloggi di edilizia agevolata dopo l’inaugurazione farsa

La II Commissione consiliare ha approvato la cessione in proprietà di un edificio situato in Borgo Pio all’Erap. L’operazione riguarda sei alloggi di edilizia agevolata, e segue l’inaugurazione dell’edificio, che ha suscitato alcune polemiche. La decisione permette all’ente di acquisire la proprietà degli immobili, che erano stati oggetto di discussione nelle ultime settimane.

Archi Social Lab, via libera della II Commissione consiliare alla cessione in proprietà dell’edificio di Borgo Pio all’ Erap per 6 alloggi di edilizia agevolata. Un atto formale in mezzo a inaugurazioni farlocche, pastoie infinite per collaudi e agibilità, lavori che vanno a rilento. Il plesso di via Mamiani doveva essere pronto da anni e invece siamo ancora agli atti formali ma vuoti, visto che di fatto i 6 appartamenti di edilizia sociale sono pronti da anni, ma ancora non assegnati. Ricordiamo che l’opera faceva parte del Bando delle Periferie promosso dalla precedente amministrazione comunale e che includeva il recupero degli Archi. Si pensava che nel giro di quasi tre anni dalla vittoria delle elezioni la giunta di centrodestra potesse chiudere quel capitolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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