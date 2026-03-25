Ancora un weekend ricco di soddisfazioni per il team sportivo di Aquatempra. Dopo l’ottima prova a squadre degli Esordienti B, nello scorso fine settimana sono scesi in vasca gli Esordienti A impegnati nella Coppa Toscana Memorial “Egidio Giannoni” alla piscina La Bastia del centro federale di Livorno. Il team Aquatempra, guidato dal tecnico Jacopo Risoli, ha totalizzato 230 punti, attestandosi al 12esimo posto tra le 40 formazioni provenienti da tutta la Toscana. Per accedere alla gara gli atleti e le atlete – divisi per anno di nascita e per singola disciplina – dovevano rientrare tra i primi 40 della classifica regionale. Una selezione rigorosa che non ha fermato il gruppo empolese, dove tutti gli atleti hanno conquistato il pass per accedere alla competizione in programma sabato 21 e domenica 22 marzo a Livorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Aquatempra protagonista a Livorno, gli esordienti a sono 12esimi nella coppa toscana Giannoni

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