Domenica 29 marzo, presso il centro commerciale, si svolgerà un evento dedicato alla Fabbrica di Cioccolato all’ESP. I partecipanti potranno vivere una video esperienza immersiva attraverso il Magic Elevator, ispirata alla storia di Willy Wonka. L’evento prevede anche una degustazione gratuita di cioccolata, zucchero filato, marshmallow e popcorn.

La Fabbrica di Cioccolato all’ESP: un’esperienza dolcissima! Domenica 29 Marzo, vivi la magia di Willy Wonka: ti aspetta il Magic Elevator con una video esperienza immersiva nella Fabbrica di Cioccolato e una golosa degustazione gratuita di cioccolata, zucchero filato, marshmallow e pop corn. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Appuntamento al centro commerciale con la Fabbrica di Cioccolato

Articoli correlati

'La fabbrica di cioccolato', uno spettacolo incantevole per bambini e famiglie al Teatro NuovoMartedì 6 gennaio, alle ore 17:00, Il Teatro Nuovo di Pisa presenta "La fabbrica di cioccolato", un nuovo appuntamento della stagione di teatro per...

Nuovo appuntamento con "Autori in Fabbrica", con lo scrittore forlivese Livio Leoni la presentazione di "Comete"Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Per il ciclo...

L'assurda TRUFFA dell'evento di WILLY WONKA e la FABBRICA DI CIOCCOLATO

Tutto quello che riguarda Appuntamento al centro commerciale con...

La Fabbrica di Cioccolato. Sarà un Natale specialeNuova attrazione in centro a Città di Castello: un allestimento magico per grandi e piccini. A Umbertide spazio ai mercatini e al buon mangiare. Tra le sorprese di quest’anno sotto l’albero di Natale ... lanazione.it

Torna la Festa del Cioccolato: dolcezze, prodotti tipici e artigianato nel centro di CascinaL’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 marzo in Corso G. Matteotti, per un weekend ricco di gusto, tradizione e convivialità ... gonews.it