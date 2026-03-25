Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di Santanchè – Il video

Il 25 marzo 2026, in Aula alla Camera, è stato annunciato che la Ministra Daniela Santanchè si è dimessa. La notizia ha suscitato un applauso tra i presenti. Un video diffuso mostra il momento in cui si verifica la standing ovation al momento della comunicazione ufficiale. Nessuna ulteriore spiegazione o commento accompagna l’evento.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 La Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. In Aula alla Camera è partito l’applauso. Mulé: “Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho letto le agenzie”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video... 🔗 Leggi su Open.online

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In aula arriva la notizia delle dimissioni di Santanchè, parte l’applauso. E Mulè ci resta male: «Che succede?» – Il video«Che succede?» chiede Giorgio Mulè perplesso davanti all’applauso improvviso nell’aula di Montecitorio.

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Temi più discussi: Daniele Silvetti e Marta Paraventi entrano in aula. Tra lacrime e applausi l'ingresso è trionfale (VIDEO); Applausi (e qualche lacrima): la festa dei magistrati milanesi dopo il referendum; Applausi senza fine per Kim Jong Un: rielezione e messinscena di potere nell’aula più blindata del mondo; Supplenze, ci provano in 10 mila.

Santanchè si dimette, l'applauso in Aula a Montecitorio videoLa Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni oggi, mercoledì 25 marzo. In Aula alla Camera è partito l’applauso e Giorgio Mulé ha risposto: «Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho lett ... msn.com

Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di SantanchèRoma, 25 marzo 2026 La Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. In Aula alla Camera è partito l’applauso. Mulé: Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho letto le agenzie. msn.com

Applauso dai banchi delle opposizioni in Aula alla Camera alla notizia delle dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. "Non capivo, pensavo applaudiste me, poi ho visto le agenzie e ho capito", ha detto il vicepresidente di turno Giorgio Mulè. # - facebook.com facebook

"Posso chiedervi un applauso per uno degli artisti e poeti che abbiamo avuto in questo nostro magnifico Paese. Noi facciamo sempre 'Il cielo in una stanza' e questa sera ha un significato maggiore. Tanti anni fa, ero proprio ragazza, ho cantato con lui, mi ha s x.com