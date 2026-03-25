Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di Santanchè – Il video

Da open.online 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 marzo 2026, in Aula alla Camera, è stato annunciato che la Ministra Daniela Santanchè si è dimessa. La notizia ha suscitato un applauso tra i presenti. Un video diffuso mostra il momento in cui si verifica la standing ovation al momento della comunicazione ufficiale. Nessuna ulteriore spiegazione o commento accompagna l’evento.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 La Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. In Aula alla Camera è partito l’applauso. Mulé: “Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho letto le agenzie”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video... 🔗 Leggi su Open.online

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