Appiano Gentile riaccende i motori | l’Inter prepara la sfida alla Roma Il recap della giornata di allenamento

A Appiano Gentile, la squadra ha iniziato la preparazione per la partita di Pasqua contro la Roma, con un allenamento che ha visto concentrazione sulla fase tattica. La sessione si è svolta in vista del match che si terrà a San Siro, con l’obiettivo di affinare gli schemi e le strategie per affrontare al meglio la sfida. La formazione si avvicina al grande appuntamento con attenzione e determinazione.

Inter News 24 Appiano Gentile, comincia la preparazione tattica necessaria per affrontare il big match di Pasqua contro i giallorossi a San Siro. Con la sosta del campionato che svuota parzialmente gli spogliatoi, i nerazzurri rimasti a Milano si sono ritrovati presso il centro sportivo per dare il via alla marcia di avvicinamento verso la 31ª giornata di Serie A. Nel pomeriggio di mercoledì, la squadra ha svolto una sessione di allenamento sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu, che ha coordinato i lavori insieme al suo staff tecnico. Il piano di recupero del capitano. L’attenzione dello staff medico e dei tifosi è rivolta principalmente alle condizioni del leader carismatico della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile riaccende i motori: l’Inter prepara la sfida alla Roma. Il recap della giornata di allenamento Articoli correlati Appiano Gentile Inter: Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il LecceVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Appiano Gentile Inter: giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il LecceMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Altri aggiornamenti su Appiano Gentile Argomenti discussi: Al vertice frenano Lurate e Appiano, salgono Inverigo e Antoniana che mirano i playoff. Appiano Gentile, i finanzieri si fingono corrieri e trovano 10 chili di marijuana in un pacco postaleAppiano Gentile (Como), 17 maggio 2024 – Il ritrovamento della ricevuta di recapito di un pacco postale, trovata ad alcune persone sottoposte a un controllo, ha portato al sequestro di 10 chili di ... ilgiorno.it Appiano Gentile, arrestato pusher di 16 anni in un bivacco nel boscoAppiano Gentile (Como), 24 settembre 2025 – Spacciava nel bosco a 16 anni, assieme a un adulto italiano di 36 anni. I due sono stati arrestati ieri dalla Squadra Mobile di Como, durante un'operazione ... ilgiorno.it