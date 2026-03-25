apertura extra per la mostra di bergamini

Fino al 7 giugno, al museo civico San Rocco di Fusignano è visitabile la mostra dedicata a Luigi Annibale Bergamini, intitolata “L’asinello e gli altri - Il mondo animale”. In aggiunta all’esposizione principale, sono previste tre aperture straordinarie della chiesa di Maiano, situata in via Maiano 26, dove sono esposte alcune opere dell’artista.

A margine della mostra ’ L’asinello e gli altri - Il mondo animale di Luigi Annibale Bergamini ’, esposta al museo civico San Rocco di Fusignano fino al 7 giugno, sono in programma tre aperture straordinarie della chiesa di Maiano, in via Maiano 26, alla scoperta delle opere di Bergamini lì esposte. Le aperture sono programmate per le domeniche 29 marzo, 12 aprile e 10 maggio, e precisamente dalle 10 alle 12. Saranno organizzate inoltre due visite guidate alla mostra ’L’asinello e gli altri’, il 12 aprile e il 10 maggio, sempre dalle 10 alle 12. L’esposizione raccoglie i lavori di Bergamini dedicati al mondo animale, tra i soggetti più ricorrenti e visionari della sua pittura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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