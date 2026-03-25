Apertura Case di Comunità con imposizioni di trasferimenti d’ufficio | la Cgil Salerno scrive a Fico

La Fp Cgil Salerno ha inviato una lettera al direttore sanitario dell'Asl Salerno e ad altri dirigenti, denunciando l'apertura di alcune Case di Comunità. Secondo quanto riportato, sono stati imposti trasferimenti d’ufficio ai dipendenti senza un loro consenso. La comunicazione evidenzia le modalità adottate e chiede chiarimenti sulle procedure seguite in questi casi.

La Fp Cgil Salerno in una lettera al direttore sanitario dell'Asl Salerno, Primo Sergianni, al direttore dell'U.O.C. Professioni Sanitarie, Mirco Gregorini, e per conoscenza ai direttori dei Distretti Sanitari e ai Comitati dei Sindaci distrettuali Asl Salerno e al presidente della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Apertura Case di Comunità con imposizioni di trasferimenti d’ufficio": la Cgil Salerno scrive a Fico Articoli correlati "Case di Comunità: così non va", FP CGIL Salerno chiede all’ASL un piano serioLe prime Case di Comunità stanno aprendo i battenti e con esse emergono i primi segnali di difficoltà organizzativa. Presidente Fico incontra direttori ASL: focus su Case e Ospedali di comunitàTempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato stamani a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette... Aggiornamenti e notizie su Apertura Case di Temi più discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: Tuscolano, Casale de Merode e Decima Torrino; Asl di Teramo. Al via le selezioni per assunzioni personale delle Case di comunità; La sanità territoriale si rafforza, taglio del nastro per la Casa della Comunità di Nocera Umbra; Sanità, ecco la nuova casa della comunità di Genova Quarto. Sanità: FP CGIL Salerno, criticità su Case di Comunità, stop a trasferimenti senza confrontoStampa Scoppia il caso sull’attivazione delle Case di Comunità nell’ASL Salerno, dove la FP CGIL Salerno denuncia imposizioni organizzative unilaterali legate a trasferimenti d’ufficio e modifiche d ... salernonotizie.it Quarto, presentata la casa di comunità: da inizio aprile sarà attivo anche il nuovo ospedaleQuarto, presentata la casa di comunità: da inizio aprile sarà attivo anche il nuovo ospedale ... msn.com Case di Comunità, avviate le prove per reclutare infermieri e operatori socio sanitari Sono iniziate le procedure per assumere personale in vista dell’apertura di Case e ospedali di comunità. Da giovedì scorso sono state avviate le prove per reclutare gli infermi - facebook.com facebook