Anziana donna investita a Bollate | soccorsi e code

Da ilnotiziario.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio a Bollate, intorno alle 17:30, un’anziana donna è stata investita in via Cattaneo, vicino alla rotatoria che incrocia la via Repubblica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e si sono formate lunghe code di veicoli in transito. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.

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