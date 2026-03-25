Anziana donna investita a Bollate | soccorsi e code

Oggi pomeriggio a Bollate, intorno alle 17:30, un’anziana donna è stata investita in via Cattaneo, vicino alla rotatoria che incrocia la via Repubblica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e si sono formate lunghe code di veicoli in transito. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. È stato... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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