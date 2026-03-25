Nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana si è tenuto un evento dedicato a un riconoscimento ufficiale. Durante la cerimonia, è stato conferito il titolo di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo a Antonio Salvo Lieto. La consegna del premio si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di altri membri del settore gastronomico.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Antonio Salvo Lieto, Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo

Articoli correlati

Il riconoscimento: Antonio Lieto eletto nel direttivo dell'Associazione Italiana Scienze CognitiveIl direttore del CIIT Lab dell'Università di Salerno in carica per il triennio 2026-2029.

L’arte manuale dei fileja: un ritorno al passato per la XXV Settimana della Cucina italiana nel mondoLa Società Dante Alighieri, comitato di Tropea, promuove l’evento conclusivo della XXV Settimana della Cucina italiana nel mondo” insieme...