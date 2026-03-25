Antonio Salvo Lieto Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo

Da lifeandnews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana si è tenuto un evento dedicato a un riconoscimento ufficiale. Durante la cerimonia, è stato conferito il titolo di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo a Antonio Salvo Lieto. La consegna del premio si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di altri membri del settore gastronomico.

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