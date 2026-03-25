Antonio Pintus dice cosa non funziona in Italia | Se Carvajal perde in partitina volano bottiglie

Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, ha commentato i problemi del calcio italiano affermando che in Spagna, se un giocatore perde in una partitella, vengono lanciati oggetti come bottiglie. Pintus, riconosciuto come uno dei migliori nel suo settore, ha fatto riferimento a un esempio pratico per evidenziare le differenze culturali e comportamentali tra i due paesi.