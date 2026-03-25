Antonio La Torre | Dosso scenderà abbondantemente sotto gli 11? nei 100 Difendo Fabbri da chi vuole crocifiggerlo

Durante i Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia, l’Italia ha conquistato cinque medaglie, di cui tre d’oro, regalando una prestazione significativa agli atleti nazionali. Nel frattempo, un commento di Antonio La Torre ha fatto discutere, riguardante le possibilità di miglioramento di un atleta nel salto in lungo e la difesa di altri atleti da critiche esterne.

Un’Italia strepitosa ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun in Polonia. Cinque medaglie, tre d’oro, un weekend davvero da sogno per gli azzurri. Ad analizzarla sul canale Youtube di OA Sport è il Direttore Tecnico della Nazionale italiana assoluta Antonio La Torre. Parlando della spedizione ai Mondiali indoor: “Direi che è stata una spedizione rock. Nel senso che abbiamo saputo – ed è questa la prima riflessione – su sei, sette possibilità di salire sul podio, confermarne cinque. Questo è quello che rappresenta il mio lavoro: io devo ragionare sugli indici di competitività. Giustamente la gente guarda gli ori, guarda le emozioni –... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonio La Torre: “Dosso scenderà abbondantemente sotto gli 11? nei 100. Difendo Fabbri da chi vuole crocifiggerlo” Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso in finale nei 60 metri femminili! Fabbri terzo dietro Kovacs e Steen Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso, Fabbri, Iapichino e una parata di stelle. Furlani in dubbioI Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: a tre settimane dagli...