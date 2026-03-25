Antonio Faraò jazz senza frontiere | Stregato a 6 anni da Ella Fitzgerald

Nel 2017, il pianista italiano di fama internazionale Antonio Faraò ha pubblicato l’album “Eklektik”, che combina elementi di elettronica e rap, collaborando con artisti come Snoop Dogg. Faraò, noto per il suo stile jazz senza confini, ha iniziato a interessarsi alla musica fin da bambino, all’età di sei anni, quando rimase affascinato da Ella Fitzgerald.

Il sound della svolta, crossover: correva l’anno 2017 e Antonio Faraò, uno dei pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale, pubblicò “Eklektik”, un disco a base anche di elettronica e influenze rap, realizzato con diverse star, vedi Snoop Dogg. Stasera il musicista torna al Blue Note dalle ore 20,30, con i brani di quel disco e un diverso organico (Roberta Gentile voce, il rap di Max Mbassadò, Ameen Saleem al basso, Max Furian batteria e Mauro Capitale sax). Antonio Faraò al Blue Note con un album pieno di energia che fece discutere. "Al di là di tutto mi è sempre piaciuta l’idea di spaziare nella musica, pur mantenendo la mia identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Antonio Faraò, jazz senza frontiere: "Stregato a 6 anni da Ella Fitzgerald" Articoli correlati Leggi anche: “Melodie d’amore senza frontiere”: a Caserta un concerto solidale per Medici Senza Frontiere Leggi anche: Villa Ardizzone, l'età del jazz: Francis Scott Fitzgerald e il grande Gatsby Tutti gli aggiornamenti su Antonio Faraò Temi più discussi: Antonio Faraò, jazz senza frontiere: Stregato a 6 anni da Ella Fitzgerald; Antonio Farao`, Kind of... Piano Solo; Da venerdi 20 marzo Cielo stellato, il nuovo singolo di Mario Biondi; Mario Biondi, date e biglietti del tour 2026. Antonio Faraò al Gregory's Jazz ClubE' un graditissimo ritorno quello di Antonio Faraò, senza dubbio uno dei migliori pianisti che il jazz italiano abbia espresso negli ultimi 25 anni, alla guida di un trio che vede la sezione ritmica ... romatoday.it Antonio Faraò Trio @ Gregory's Jazz ClubE' un graditissimo ritorno quello di Antonio Faraò, senza dubbio uno dei migliori pianisti che il jazz italiano abbia espresso negli ultimi 25 anni, alla guida di un trio che vede la sezione ritmica ... romatoday.it Giovedì 2 aprile Modena, Teatro delle Passioni, ore 21:00 ANTONIO FARAÒ PIANO SOLO “Kind of…” Antonio Faraò – pianoforte Teatro delle Passioni, Via A. Poretti 9, Modena. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 059 301880. Informazioni e pr - facebook.com facebook