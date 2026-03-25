Antonio Conte sicuro su uno dei suoi titolarissimi | la posizione per l’estate
L'allenatore del Napoli ha confermato che uno dei suoi giocatori chiave, Stanislav Lobotka, sarà certamente tra i titolari nella prossima stagione. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla sua posizione futura e sulla possibilità di eventuali cambiamenti contrattuali o trasferimenti. La situazione del centrocampista si mantiene aperta, anche se il suo ruolo nella squadra è stato confermato per il momento.
Stanislav Lobotka rappresenta uno dei pilastri del Napoli attuale, ma il suo futuro resta tutt’altro che definito. Il centrocampista slovacco è considerato fondamentale dall’allenatore Antonio Conte, che lo ritiene un elemento imprescindibile nel proprio sistema di gioco. Nonostante ciò, alcune condizioni contrattuali potrebbero cambiare gli scenari nei prossimi mesi. Il contratto di Lobotka è valido fino al 30 giugno 2027, con la possibilità per il club di prolungarlo unilateralmente di un’ulteriore stagione. Una garanzia importante per la società, che mantiene così il controllo sul destino del giocatore, almeno formalmente. Tuttavia, esiste un dettaglio che potrebbe rimettere tutto in discussione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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