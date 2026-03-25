Antonio Conte sicuro su uno dei suoi titolarissimi | la posizione per l’estate

L'allenatore del Napoli ha confermato che uno dei suoi giocatori chiave, Stanislav Lobotka, sarà certamente tra i titolari nella prossima stagione. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla sua posizione futura e sulla possibilità di eventuali cambiamenti contrattuali o trasferimenti. La situazione del centrocampista si mantiene aperta, anche se il suo ruolo nella squadra è stato confermato per il momento.