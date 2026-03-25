Antonia Cosenz per rafforzare governance e area legale di BancoBPM

BancoBPM ha annunciato la nomina di Antonia Cosenz come Chief Governance Officer, responsabile di rafforzare il coordinamento delle funzioni di corporate governance, legali e regolatorie del gruppo bancario. La decisione mira a introdurre una nuova funzione strategica all’interno dell’organizzazione.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana BancoBPM nomina di Antonia Cosenz Chief Governance Officer del gruppo bancario, introducendo una nuova funzione strategica con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività di corporate governance, legali e regolatorie. Avvocato con una lunga esperienza nel settore legale e finanziario, Cosenz è in BancoBPM dal 2017, anno di nascita del gruppo, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile legale e regulatory affairs, guidando un team di oltre 200 professionisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Federico Bonardi va a rafforzare il team legale di ScalapayScalapay IP Spa, player europeo nel settore FinTech, annuncia una significativa nomina nel suo team legale con l’ingresso di Federico Bonardi come...

Bce: “Rafforzare l’area euro e la sua economia”“Nell’attuale panorama geopolitico il Consiglio direttivo della Bce sottolinea l’urgente necessità di rafforzare l’area dell’euro e la sua economia“.

Tutti gli aggiornamenti su Antonia Cosenz

Temi più discussi: Banco BPM rafforza la governance, Antonia Cosenz nominata CGO; Chi è Antonia Cosenz, nuova Chief Governance Officer del Gruppo Banco BPM?; Banco BPM rafforza la governance: Antonia Cosenz nominata Chief Governance Officer; Banco BPM affida ad Antonia Cosenz il ruolo di Chief Governance Officer per rafforzare governance e affari societari.

Banco Bpm nomina Antonia Cosenz Chief Governance OfficerAntonia Cosenz è stata nominata Chief Governance Officer di Banco Bpm, gruppo bancario italiano. Il ruolo prevede il coordinamento delle funzioni di group corporate affairs, legale e regulatory. La nu ... businesspeople.it

Chi è Antonia Cosenz, nuova Chief Governance Officer del Gruppo Banco BPM?Il nuovo ruolo rappresenta un’evoluzione naturale per una banca che negli ultimi anni ha accelerato sul fronte della trasformazione digitale ... startupitalia.eu

Banco BPM, Antonia Cosenz nominata dal consiglio di amministrazione come nuovo Chief Governance Officer x.com