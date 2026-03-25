Il 24 marzo 2024 si ricorda l’anniversario delle Fosse Ardeatine, luogo in cui furono uccise 335 persone durante l’occupazione nazifascista di Roma nel 1944. Le vittime sono state commemorate nel Mausoleo dedicato all’eccidio, con i nomi di ciascuna di esse letti pubblicamente. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e familiari delle vittime.

I nomi delle 335 vittime uccise alle Fosse Ardeatine hanno risuonato forte nel Mausoleo dedicato alla memoria dell'eccidio nazifascista avvenuto a Roma il 24 marzo 1944. Non un semplice elenco di persone, ma vite spezzate e famiglie distrutte. Una «buia pagina del paese», che le più alte istituzioni nazionali e cittadine hanno commemorato in occasione dell'82esimo anniversario della strage. Il suono delle trombe ha interrotto il silenzio del piazzale in cui si consumò il dramma che ancora oggi bussa alle coscienze. Quel dolore spinge a rinnovare «la difesa dei valori di libertà, non discriminazione, dignità e pace» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando l'importanza della Memoria come strumento «per costruire una coscienza e un futuro in cui simili tragedie non hanno più spazio». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anniversario delle Fosse Ardeatine: "Pagina buia, la memoria resti viva"

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Oggi ricordiamo le vittime delle Fosse Ardeatine. 335 vite spezzate dalla barbarie nazifascista che ci impongono il dovere di custodire la memoria come impegno concreto per difendere libertà e dignità dell’essere umano. x.com