Annegò nel water la figlia appena partorita la madre pugliese condannata a 16 anni

Un tribunale ha condannato a 16 anni di carcere una donna di 29 anni, accusata di aver annegato la propria figlia appena nata nel water. La sentenza è stata emessa dopo due ore di camera di consiglio. La donna, di origini italo-brasiliane e residente nella regione, era stata accusata di infanticidio. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

I giudici hanno impiegato due ore di camera di consiglio per arrivare al verdetto di condanna per l'infanticidio per Melissa Russo Machado, 29enne di origini italo-brasiliane che vive a Cassano delle Murge (Bari) che aveva partorito nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 nell'appartamento sovrastante al "Serale Club" - locale notturno di Piove di Sacco (Padova) in cui lavorava - sua figlia per poi affogarla nel water. Il processo Secondo quanto emerso durante il dibattimento la donna aveva fatto tutto da sola ed aveva continuato ad esibirsi nel locale nonostante lo stato di gravidanza fosse evidente. Dall'autopsia era risultato che la bambina era nata viva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Annegò nel water la figlia appena partorita, la madre pugliese condannata a 16 anni Articoli correlati Annegò la figlia neonata nel water: condannata a 16 anniDopo due ore di camera di consiglio i giudici oggi 25 marzo hanno condannato Melissa Machado Russo, 29 anni ballerina italo brasiliana, alla pena di... Neonata morta nel water dopo il parto a Piove di Sacco, madre condannata a 16 anni: tirò lo sciacquone facendola annegareLa sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Padova nel processo di primo grado contro la donna, ritenuta responsabile di omicidio volontario perché... Tutti gli aggiornamenti su Annegò nel water la figlia appena... Discussioni sull' argomento Annegò la figlia appena partorita, condannata a 16 anni; Bimbo di 4 anni muore annegato nell'Adigetto: caduto mentre stava giocando vicino al canale. Piove di Sacco, 29enne annegò la figlia nel water dopo il parto: la dura sentenzaCaso di infanticidio a Piove di Sacco: una 29enne annegò la figlia in un water. La verità tra ricostruzione dei fatti, sentenza e sviluppo del giudizio di primo grado. notizie.it Piove di Sacco, partorì e annegò la figlia nel water: 16 anni di condannaOmicidio volontario aggravato dal legame di parentela: è la decisione del tribunale di Padova verso Melissa Russo Machado. Il dramma nell'ottobre 2024 nell'appartamento sopra il night club dove lavora ... rainews.it Annegò la figlia appena partorita, condannata a 16 anni: la donna si trova in Puglia ai domiciliari - News x.com ANNEGÒ LA FIGLIA NEONATA: CONDANNATA A 16 ANNI - Per la Corte d’Assise di Padova è omicidio volontario aggravato. - facebook.com facebook