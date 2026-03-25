Il 25 marzo, i giudici hanno condannato a 16 anni di carcere una donna di 29 anni, ballerina italo-brasiliana, per aver annegato la figlia neonata nel water. La decisione è arrivata dopo due ore di camera di consiglio. La donna è stata giudicata colpevole dell’omicidio della bambina, avvenuto in circostanze che sono al momento oggetto di procedimento legale.

Dopo due ore di camera di consiglio i giudici oggi 25 marzo hanno condannato Melissa Machado Russo, 29 anni ballerina italo brasiliana, alla pena di 16 anni. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 nell'appartamento sopra il night club "Serale" dove prestava servizio, la donna ha partorito la sua bimba e l'ha contestualmente uccisa annegandola nel water. Dalla ricostruzione dell'accaduto la donna avrebbe fatto tutto in autonomia. Insomma è stata definitivamente esclusa la complicità di terzi. Pur in dolce attesa la donna ha proseguito nella sua attività di "accompagnatrice" ballerina senza mai fermarsi. L'esito dell'autopsia effettuato dopo il rinvenimento del corpicino ormai privo di vita ha messo in luce come la bimba della ballerina sarebbe nata viva per poi morire annegata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Annegò la figlia neonata nel water: condannata a 16 anni

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