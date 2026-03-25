Anna Trocker | Soddisfatta di queste due giornate Non parlo tanto ma nello sci metto tutto quello che ho

Anna Trocker ha concluso le due giornate di gare a Hafjell con risultati di rilievo. Dopo aver terminato nona in slalom, si è migliorata nel gigante, conquistando l’ottava posizione, recuperando quattro posti nella seconda manche. La sciatrice ha dichiarato di essere soddisfatta di questa prestazione, sottolineando di mettere tutto nelle sue discese, anche se parla poco.

Anna Trocker si conferma ad un livello molto elevato dopo il clamoroso nono posto di ieri in slalom e centra una fantastica ottava piazza (rimontando quattro posizioni nella seconda manche) nel gigante di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La diciassettenne altoatesina chiude la stagione in bellezza, al termine di un mese di marzo che l’aveva vista firmare una strepitosa doppietta (slalom+gigante) ai Mondiali juniores di Narvik. Proprio quelle due vittorie le hanno consentito di partecipare tramite wild card alle Finali di Coppa del Mondo, dopo aver fatto a febbraio il suo debutto olimpico a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anna Trocker: “Soddisfatta di queste due giornate. Non parlo tanto, ma nello sci metto tutto quello che ho” Articoli correlati Anna Trocker incredula: “Ero molto tesa, ma sono veramente soddisfatta delle due manche”Anna Trocker ha vinto per dispersione lo slalom gigante valevole per i Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, in corso di svolgimento nella... LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. Contenuti utili per approfondire Anna Trocker Temi più discussi: A che ora partono Sofia Goggia e le italiane oggi, gigante di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Anna Trocker s'è rivelata al circo bianco: rivalità aperta con Lara Colturi (e nella seconda fa meglio di Shiffrin); L'ultima startlist della CdM femminile: Hafjell, tempo di gigante con Shiffrin per la storia. Cinque le azzurre; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale. Anna Trocker: Soddisfatta di queste due giornate. Non parlo tanto, ma nello sci metto tutto quello che hoAnna Trocker si conferma ad un livello molto elevato dopo il clamoroso nono posto di ieri in slalom e centra una fantastica ottava piazza (rimontando ... oasport.it Anna Trocker migliore delle italiane nella prima manche del gigante a Lillehammer. Aicher sogna il ribaltone con Shiffrin!Non sono mancate le sorprese nella prima manche del gigante di Hafjell, l'ultimo della stagione. A comandare la classifica c'è la canadese Valerie ... oasport.it Mikaela Shiffrin vince la sesta Coppa del Mondo generale della carriera e scrive la storia. Nel gigante di Lillehammer, vinto da Valérie Grenier, Anna Trocker conquista un ottavo posto con una splendida prova, un giorno dopo il nono nello slalom. Leggi le ne - facebook.com facebook Il futuro è suo: la campionessa del mondo juniores di specialità Anna Trocker ha disputato un super slalom alla Finali di Hafjell, chiudendo al 9° posto L'azzurra ha timbrato così il miglior tempo della seconda manche raccogliendo, alla sesta apparizione, i pr x.com