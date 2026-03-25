Durante le finali di Lillehammer, si sono svolte le gare di gigante femminile, con molte atlete a festeggiare i propri risultati. Tra queste, Anna Trocker si è confermata tra le migliori in questa specialità, mentre Mikaela Shiffrin ha conquistato la sua sesta Coppa del Mondo generale, raggiungendo un record condiviso con Annemarie Moser-Pröll. La vittoria di Shiffrin ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Fanno festa in tante dopo il gigante delle finali di Lillehammer. Sicuramente quella più grande è quella di Mikaela Shiffrin, che riesce a vincere la sua sesta Coppa del Mondo generale della carriera, eguagliando il primato di un’altra leggenda come Annemarie Moser-Pröll. Alla fine l’americana ha vinto il duello con la tedesca Emma Aicher, che ha avuto il grande merito di arrivare a giocarsi la sfera di cristallo fino all’ultimo, avendo anche il rimpianto per le molte occasioni perse durante la stagione. Dopo Shiffrin festeggia sicuramente anche la canadese Valerie Grenier, che due anni dopo l’ultimo successo in carriera, torna a vincere in Coppa del Mondo e lo fa proprio all’ultima gara sulla pista norvegese di Hafjell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker si conferma tra le grandi anche in gigante! Shiffrin festeggia la sesta Coppa del Mondo

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker per stupire, Shiffrin per la sesta coppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del...

Quanti soldi guadagna Anna Trocker? Il primo assegno tra le grandi: tutte le cifre in Coppa del MondoAnna Trocker ha illuminato la scena in occasione dello slalom andato in scena nell’ambito delle Finali di Coppa del Mondo, conquistando un...

Una selezione di notizie su Anna Trocker

Temi più discussi: Anna Trocker e le altre promesse azzurre dello sci alpino al lavoro a Forni di Sopra; Sci alpino, Franzoni sfrutta al meglio l’unica gara. Trocker fa sognare per il futuro; Shiffrin senza limiti: 110 vittorie e volata finale nel gigante ??; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale.

Anna Trocker si conferma tra le grandi anche in gigante! Shiffrin festeggia la sesta Coppa del MondoFanno festa in tante dopo il gigante delle finali di Lillehammer. Sicuramente quella più grande è quella di Mikaela Shiffrin, che riesce a vincere la sua ... oasport.it

Anna Trocker migliore delle italiane nella prima manche del gigante a Lillehammer. Aicher sogna il ribaltone con Shiffrin!Non sono mancate le sorprese nella prima manche del gigante di Hafjell, l'ultimo della stagione. A comandare la classifica c'è la canadese Valerie ... oasport.it

Mikaela Shiffrin vince la sesta Coppa del Mondo generale della carriera e scrive la storia. Nel gigante di Lillehammer, vinto da Valérie Grenier, Anna Trocker conquista un ottavo posto con una splendida prova, un giorno dopo il nono nello slalom. Leggi le ne - facebook.com facebook

Il futuro è suo: la campionessa del mondo juniores di specialità Anna Trocker ha disputato un super slalom alla Finali di Hafjell, chiudendo al 9° posto L'azzurra ha timbrato così il miglior tempo della seconda manche raccogliendo, alla sesta apparizione, i pr x.com